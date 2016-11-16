Дж.Керри: с приходом Д.Трампа сторонники торговых соглашений "не испарятся"

"Я знаю, что подавляющее большинство американцев поддерживают это соглашение", - сказал госсекретарь Джон Керри, говоря о соглашении об изменении климата, от которого во время предвыборной кампании обещал отказаться избранный президент Дональд Трамп.

Дж.Керри выступит с речью на конференции Рамочной конвенции ООН в Марокко о важности снижения влияния изменений климата во всем мире.

"Избранный президент примет свое решение. Я расскажу ассамблее о наших усилиях, о том, чем мы занимаемся и почему, и о твердой приверженности нас, как американского народа, этим усилиям", - сказал Дж.Керри.

Госсекретарь США вылетел на Аравийский полуостров после короткой остановки в Антарктиде, призванной подчеркнуть серьезную озабоченность администрации Барака Обамы изменениями окружающей среды.

Ожидается, что при новом президенте официальная позиция США по вопросу об изменении климата станет более скептичной и войдет в противоречие с позициями других ведущих стран, что создаст риски для глобального соглашения, которое лишь несколько дней назад, 4 ноября, вступило в силу, пишет издание.

После конференции по климату Дж.Керри пересечет Атлантический океан и примет участие в ежегодном заседании АТЭС на уровне министров, которое пройдет в столице Перу, Лиме.

Там главе американской дипломатии придется иметь дело с обеспокоенными коллегами, особенно с теми, кто поддержал соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ТТП), пишет издание. Сообщается, что соглашение о ТТП вряд ли будет одобрено американским конгрессом до начала работы следующей администрации. Некоторые критики утверждают, что оно обречено.

Дж.Керри с этим не согласен. "Утка, что хромает - это хромая утка, и это всегда вызывает сложности. Я думаю, что ТТП будет детально и тщательно обсуждаться. Оно заслуживает вынесения на рассмотрение в сенате США", - сказал он.

Д.Трамп резко критиковал соглашение во время предвыборной кампании. Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон также выступала против нее. В то же время президент Б.Обама и Дж.Керри были активными сторонниками соглашения.

Лидеры 12 стран, подписавшие соглашение о ТТП, встретятся на полях совещания АТЭС, чтобы обсудить следующие шаги после избрания Д.Трампа.

Отвечая на вопрос о том, что он им скажет, Дж.Керри заявил, что предложит своим коллегам из стран ТТП "подождать, ведь мы еще не завершили", поскольку сторонники соглашения в США "никуда не испарятся внезапно из-за короткого затишья в связи с сессией "хромых уток" в конгрессе".