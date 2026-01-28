Двох громадянок росії затримали на військовій базі США в Каліфорнії

Фото: wiki/Marine_Corps_Base_Camp_Pendleton

У США затримали двох російських громадянок, що заїхали на територію військової бази Кемп-Пендлтон у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

За попередніми даними, їх передали Імміграційній та митній службі США. За Затриманих звинуватили в "несанкціонованому в'їзді" на територію бази. Зараз вони перебувають у депортаційному центрі і чекають повернення на батьківщину.

Пізніше стало відомо, що затриманими виявились дві жінки з російського міста самара - вони подорожували на автомобілі по США. На територію військової бази вони заїхали випадково, коли шукали найближчий McDonald's.

Також повідомляється, що це не перший випадок, коли іноземці, зокрема, росіяни, помилково потрапляють на територію цієї військової бази. Пропускний пункт знаходиться далі, ніж реальний в'їзд до Кемп-Пендлтона.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація Трампа перетасовує керівництво операції з контролю за імміграційним законодавством та скорочує федеральну присутність після другої смертоносної стрілянини федеральними офіцерами у Міннеаполісі в США.