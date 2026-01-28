$42.960.17
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йде
Ексклюзив
08:19 • 2566 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
03:48 • 13475 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 34131 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 50134 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 39675 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 57906 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31041 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 57462 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25617 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Двох громадянок росії затримали на військовій базі США в Каліфорнії

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Дві громадянки росії затримані на військовій базі Кемп-Пендлтон у Каліфорнії. Їх звинуватили в несанкціонованому в'їзді та готують до депортації.

Двох громадянок росії затримали на військовій базі США в Каліфорнії
Фото: wiki/Marine_Corps_Base_Camp_Pendleton

У США затримали двох російських громадянок, що заїхали на територію військової бази Кемп-Пендлтон у штаті Каліфорнія. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

За попередніми даними, їх передали Імміграційній та митній службі США. За Затриманих звинуватили в "несанкціонованому в'їзді" на територію бази. Зараз вони перебувають у депортаційному центрі і чекають повернення на батьківщину.

Пізніше стало відомо, що затриманими виявились дві жінки з російського міста самара - вони подорожували на автомобілі по США. На територію військової бази вони заїхали випадково, коли шукали найближчий McDonald's.

Також повідомляється, що це не перший випадок, коли іноземці, зокрема, росіяни, помилково потрапляють на територію цієї військової бази. Пропускний пункт знаходиться далі, ніж реальний в'їзд до Кемп-Пендлтона.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що адміністрація Трампа перетасовує керівництво операції з контролю за імміграційним законодавством та скорочує федеральну присутність після другої смертоносної стрілянини федеральними офіцерами у Міннеаполісі в США.

Євген Устименко

Новини Світу
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки