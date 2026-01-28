$42.960.17
51.230.17
ukenru
08:35 • 1648 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 4352 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
03:48 • 14406 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 35238 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 51070 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 40257 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 59088 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 31303 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 58314 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 25700 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Двух гражданок России задержали на военной базе США в Калифорнии

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Две гражданки России задержаны на военной базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии. Их обвинили в несанкционированном въезде и готовят к депортации.

Двух гражданок России задержали на военной базе США в Калифорнии
Фото: wiki/Marine_Corps_Base_Camp_Pendleton

В США задержали двух российских гражданок, заехавших на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По предварительным данным, их передали Иммиграционной и таможенной службе США. Задержанных обвинили в "несанкционированном въезде" на территорию базы. Сейчас они находятся в депортационном центре и ждут возвращения на родину.

Позже стало известно, что задержанными оказались две женщины из российского города Самара - они путешествовали на автомобиле по США. На территорию военной базы они заехали случайно, когда искали ближайший McDonald's.

Также сообщается, что это не первый случай, когда иностранцы, в частности, россияне, ошибочно попадают на территорию этой военной базы. Пропускной пункт находится дальше, чем реальный въезд в Кэмп-Пендлтон.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация Трампа перетасовывает руководство операции по контролю за иммиграционным законодательством и сокращает федеральное присутствие после второй смертоносной стрельбы федеральными офицерами в Миннеаполисе в США.

Евгений Устименко

Новости Мира
Калифорния
Соединённые Штаты