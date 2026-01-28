Двух гражданок России задержали на военной базе США в Калифорнии

Фото: wiki/Marine_Corps_Base_Camp_Pendleton

В США задержали двух российских гражданок, заехавших на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

По предварительным данным, их передали Иммиграционной и таможенной службе США. Задержанных обвинили в "несанкционированном въезде" на территорию базы. Сейчас они находятся в депортационном центре и ждут возвращения на родину.

Позже стало известно, что задержанными оказались две женщины из российского города Самара - они путешествовали на автомобиле по США. На территорию военной базы они заехали случайно, когда искали ближайший McDonald's.

Также сообщается, что это не первый случай, когда иностранцы, в частности, россияне, ошибочно попадают на территорию этой военной базы. Пропускной пункт находится дальше, чем реальный въезд в Кэмп-Пендлтон.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что администрация Трампа перетасовывает руководство операции по контролю за иммиграционным законодательством и сокращает федеральное присутствие после второй смертоносной стрельбы федеральными офицерами в Миннеаполисе в США.