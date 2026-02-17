Двоє туристів отримали обмороження та мало не замерзли на Чорногірському хребті
Київ • УНН
На Закарпатті рятувальники ДСНС надали допомогу 22-річній киянці та 21-річному житомирянину, які замерзали на Чорногірському хребті. Туристів доставили до села Говерла та передали медикам.
На Закарпатті рятувальники надали допомогу двом молодим людям, які потрапили в небезпечну ситуацію під час походу в гори через низьку температуру та неналежну підготовку, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як зазначили у службі порятунку, повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло напередодні: на Чорногірському хребті замерзали 22-річна жителька Києва та 21-річний мешканець Житомира. Туристи планували ночівлю в горах, однак через холодну погоду та мокре взуття їхній стан різко погіршився.
Вранці мандрівники відчули ознаки обмороження та зрозуміли, що не можуть самостійно спуститися з гір, після чого звернулися по допомогу.
Фахівці ДСНС оперативно дісталися до району полонини Балцатул, зігріли потерпілих гарячим чаєм та за допомогою снігохода доправили їх до всюдихода "Богун". Згодом туристів доставили до села Говерла, де їх передали медикам екстреної медичної допомоги.
У ДСНС закликають громадян відповідально готуватися до походів у гори, зважати на погодні умови та власні можливості, адже нехтування правилами безпеки може коштувати життя.
