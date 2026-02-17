$43.170.07
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 8402 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 12486 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 13551 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 16422 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 23306 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33043 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 44209 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 52273 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38790 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Публікації
Ексклюзиви
Двоє туристів отримали обмороження та мало не замерзли на Чорногірському хребті

Київ • УНН

 • 44 перегляди

На Закарпатті рятувальники ДСНС надали допомогу 22-річній киянці та 21-річному житомирянину, які замерзали на Чорногірському хребті. Туристів доставили до села Говерла та передали медикам.

Двоє туристів отримали обмороження та мало не замерзли на Чорногірському хребті

На Закарпатті рятувальники надали допомогу двом молодим людям, які потрапили в небезпечну ситуацію під час походу в гори через низьку температуру та неналежну підготовку, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як зазначили у службі порятунку, повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло напередодні: на Чорногірському хребті замерзали 22-річна жителька Києва та 21-річний мешканець Житомира. Туристи планували ночівлю в горах, однак через холодну погоду та мокре взуття їхній стан різко погіршився.

Вранці мандрівники відчули ознаки обмороження та зрозуміли, що не можуть самостійно спуститися з гір, після чого звернулися по допомогу.

63 застряглих туристів уже зняли з підйомника у Карпатах: показали кадри порятунку26.12.25, 14:24 • 3325 переглядiв

Фахівці ДСНС оперативно дісталися до району полонини Балцатул, зігріли потерпілих гарячим чаєм та за допомогою снігохода доправили їх до всюдихода "Богун". Згодом туристів доставили до села Говерла, де їх передали медикам екстреної медичної допомоги.

У ДСНС закликають громадян відповідально готуватися до походів у гори, зважати на погодні умови та власні можливості, адже нехтування правилами безпеки може коштувати життя.

Полярне сяйво над Карпатами: прикордонники зафіксували рідкісне явище20.01.26, 16:37 • 3779 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоЗдоров'я
Село
Морози в Україні
Техніка
Сніг в Україні
Закарпатська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Житомир
Київ