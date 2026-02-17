$43.170.07
Двое туристов получили обморожения и чуть не замерзли на Черногорском хребте

Киев • УНН

 • 302 просмотра

На Закарпатье спасатели ГСЧС оказали помощь 22-летней киевлянке и 21-летнему житомирянину, которые замерзали на Черногорском хребте. Туристов доставили в село Говерла и передали медикам.

Двое туристов получили обморожения и чуть не замерзли на Черногорском хребте

На Закарпатье спасатели оказали помощь двум молодым людям, попавшим в опасную ситуацию во время похода в горы из-за низкой температуры и ненадлежащей подготовки, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отметили в службе спасения, сообщение о чрезвычайной ситуации поступило накануне: на Черногорском хребте замерзали 22-летняя жительница Киева и 21-летний житель Житомира. Туристы планировали ночевку в горах, однако из-за холодной погоды и мокрой обуви их состояние резко ухудшилось.

Утром путешественники почувствовали признаки обморожения и поняли, что не могут самостоятельно спуститься с гор, после чего обратились за помощью.

63 застрявших туриста уже сняли с подъемника в Карпатах: показали кадры спасения26.12.25, 14:24 • 3325 просмотров

Специалисты ГСЧС оперативно добрались до района полонины Балцатул, согрели пострадавших горячим чаем и с помощью снегохода доставили их к вездеходу "Богун". Впоследствии туристов доставили в село Говерла, где их передали медикам экстренной медицинской помощи.

В ГСЧС призывают граждан ответственно готовиться к походам в горы, учитывать погодные условия и собственные возможности, ведь пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни.

Полярное сияние над Карпатами: пограничники зафиксировали редкое явление20.01.26, 16:37 • 3779 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоЗдоровье
Село
Морозы в Украине
Техника
Снег в Украине
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Житомир
Киев