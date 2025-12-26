63 застрявших туриста уже сняли с подъемника в Карпатах: показали кадры спасения
На горе Захар Беркут во Львовской области продолжается спасательная операция. С кресельного подъемника снято 63 человека, среди которых 35 детей, из общего количества 80 человек.
С подъемника в Карпатах во Львовской области, где застряли 80 туристов, сняли уже 63 человека, сообщили в ГУ ГСЧС в области, показав видео спасения, пишет УНН.
"На горе Захар Беркут продолжаются работы по спасению людей с кресельного подъемника. По состоянию на 13:35 спасательными подразделениями продолжаются работы по спасению людей. С кресельного подъемника снято 63 человека (из них 35 детей)", - говорится в сообщении.
"Всего на подъемнике находится около 80 человек", - отметили в ГСЧС.
К работам привлечены 76 спасателей и 13 единиц спецтехники.
