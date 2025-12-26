63 застрявших туриста уже сняли с подъемника в Карпатах: показали кадры спасения

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 3310 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
11:18 • 14026 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 12343 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 10903 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 14271 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 17303 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 32088 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 16476 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 30179 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
26 декабря, 06:47 • 15923 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
88%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 19849 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 15228 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 13013 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 15675 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Умани: шестеро травмированных, среди них двое детей10:19 • 5000 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 14026 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 32088 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 30179 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 86098 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 86827 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Борис Писториус
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 13209 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 22319 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 26047 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 26989 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 30020 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

63 застрявших туриста уже сняли с подъемника в Карпатах: показали кадры спасения

Киев • УНН

 • 930 просмотра

На горе Захар Беркут во Львовской области продолжается спасательная операция. С кресельного подъемника снято 63 человека, среди которых 35 детей, из общего количества 80 человек.

63 застрявших туриста уже сняли с подъемника в Карпатах: показали кадры спасения

С подъемника в Карпатах во Львовской области, где застряли 80 туристов, сняли уже 63 человека, сообщили в ГУ ГСЧС в области, показав видео спасения, пишет УНН.

Детали

"На горе Захар Беркут продолжаются работы по спасению людей с кресельного подъемника. По состоянию на 13:35 спасательными подразделениями продолжаются работы по спасению людей. С кресельного подъемника снято 63 человека (из них 35 детей)", - говорится в сообщении.

"Всего на подъемнике находится около 80 человек", - отметили в ГСЧС.

К работам привлечены 76 спасателей и 13 единиц спецтехники.

На горе во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике: 42 уже сняли, работы продолжаются26.12.25, 13:21 • 2102 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям