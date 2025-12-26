На горе во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике: 42 уже сняли, работы продолжаются

$41.930.22
49.430.26
ukenru
Эксклюзив
11:18 • 8178 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
10:40 • 8236 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
10:39 • 5734 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
10:07 • 11474 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
09:23 • 15370 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
08:30 • 28104 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
08:22 • 15813 просмотра
Российские атаки оставили без света жителей в 5 областях, графики отключений почти во всех регионах - Минэнерго
Эксклюзив
08:10 • 27145 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
06:47 • 15645 просмотра
"Многое может решиться до нового года": Зеленский анонсировал возможную встречу с Трампом в ближайшее время
26 декабря, 05:31 • 15982 просмотра
"Вакцинация - это о безопасности": в Минздраве рассказали о возможной реакции организма на прививку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
5.6м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники уничтожили пушку Д-30 и РЭБ оккупантов на Северо-Слобожанском направленииVideo26 декабря, 02:38 • 18222 просмотра
Китай превратил Россию в сырьевой придаток после вторжения в Украину - ЦПД26 декабря, 03:10 • 17018 просмотра
Ким Чен Ын заявил о намерении модернизировать оборонный сектор КНДР26 декабря, 03:43 • 12472 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 9896 просмотра
Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго09:49 • 12631 просмотра
публикации
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
11:18 • 8180 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
08:30 • 28105 просмотра
Признаки пособничества стране-агрессору: почему правоохранители должны начать расследование против бывшего руководства Госавиаслужбы
Эксклюзив
08:10 • 27145 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
Эксклюзив
25 декабря, 10:58 • 83070 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
24 декабря, 15:03 • 84069 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Манфред Вебер
Борис Писториус
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Николаевская область
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video08:06 • 10021 просмотра
В Белом доме показали рождественское фото Дональда и Мелании ТрампVideo25 декабря, 16:41 • 21068 просмотра
Министр культуры Татьяна Бережная стала мамойVideo25 декабря, 15:24 • 24863 просмотра
Семья Кардашьян изменила формат рождественской вечеринки на семейное празднование: фотоPhoto25 декабря, 14:14 • 25833 просмотра
Netflix выпустил первый тизер к фильму "Острые козырьки"Video25 декабря, 09:48 • 28877 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ИРИС-Т
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

На горе во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике: 42 уже сняли, работы продолжаются

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник с около 80 людьми. Спасатели ГСЧС сняли 42 человека, из них 22 ребенка.

На горе во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике: 42 уже сняли, работы продолжаются

На горе Захар Беркут во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике, 42 уже сняли, работы продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.

Львовщина: на горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник, на котором находятся около 80 человек

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, на месте работают горные спасатели ГСЧС.

"По состоянию на 13.10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка. Работы продолжаются", - сообщили спасатели.

В горах на Закарпатье нашли двух погибших мужчин: что известно03.11.25, 12:43 • 3956 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям