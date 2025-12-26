На горе во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике: 42 уже сняли, работы продолжаются
На горе Захар Беркут остановился кресельный подъемник с около 80 людьми. Спасатели ГСЧС сняли 42 человека, из них 22 ребенка.
На горе Захар Беркут во Львовской области 80 человек застряли на подъемнике, 42 уже сняли, работы продолжаются, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, пишет УНН.
Как отмечается, на месте работают горные спасатели ГСЧС.
"По состоянию на 13.10 уже сняли 42 человека, из них 22 ребенка. Работы продолжаются", - сообщили спасатели.
