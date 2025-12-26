$41.930.22
На горі на Львівщині 80 людей застрягли на підйомнику: 42 уже зняли, роботи тривають

Київ • УНН

 • 3210 перегляди

На горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник з близько 80 людьми. Рятувальники ДСНС зняли 42 людини, з них 22 дитини.

На горі на Львівщині 80 людей застрягли на підйомнику: 42 уже зняли, роботи тривають

На горі Захар Беркут у Львівській області 80 людей застрягли на підйомнику, 42 уже зняли, роботи тривають, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, пише УНН.

Львівщина: на горі Захар Беркут зупинився крісельний підйомник, на якому перебувають близько 80 людей

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, на місці працюють гірські рятувальники ДСНС.

"Станом на 13.10 уже зняли 42 людини, з них 22 дитини. Роботи тривають", - повідомили рятувальники.

У горах на Закарпатті знайшли двох загиблих чоловіків: що відомо03.11.25, 12:43 • 3978 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій