63 застряглих туристів уже зняли з підйомника у Карпатах: показали кадри порятунку
На горі Захар Беркут у Львівській області триває рятувальна операція. З крісельного підйомника знято 63 людини, серед яких 35 дітей, із загальної кількості 80 осіб.
З підйомника у Карпатах у Львівській області, де застрягло 80 туристів, зняли вже 63 людей, повідомили у ГУ ДСНС в області, показавши відео порятунку, пише УНН.
"На горі Захар Беркут тривають роботи по порятунку людей з крісельного підйомника. Станом на 13:35 рятувальними підрозділами тривають роботи по порятунку людей. З крісельного підйомника знято 63 людини (з них 35 дітей)", - ідеться у повідомленні.
"Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб", - зазначили у ДСНС.
До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.
