63 застряглих туристів уже зняли з підйомника у Карпатах: показали кадри порятунку

12:21 • 1866 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 12435 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 11488 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 10089 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 13595 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 16944 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 31027 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16389 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 29336 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
06:47 • 15860 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 19190 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 14564 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 12067 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 14938 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 4738 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 12432 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 31026 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 29335 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 85257 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 86035 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії Трамп
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамою
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фото
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

63 застряглих туристів уже зняли з підйомника у Карпатах: показали кадри порятунку

Київ • УНН

 • 650 перегляди

На горі Захар Беркут у Львівській області триває рятувальна операція. З крісельного підйомника знято 63 людини, серед яких 35 дітей, із загальної кількості 80 осіб.

63 застряглих туристів уже зняли з підйомника у Карпатах: показали кадри порятунку

З підйомника у Карпатах у Львівській області, де застрягло 80 туристів, зняли вже 63 людей, повідомили у ГУ ДСНС в області, показавши відео порятунку, пише УНН.

Деталі

"На горі Захар Беркут тривають роботи по порятунку людей з крісельного підйомника. Станом на 13:35 рятувальними підрозділами тривають роботи по порятунку людей. З крісельного підйомника знято 63 людини (з них 35 дітей)", - ідеться у повідомленні.

"Всього на підйомнику перебуває близько 80 осіб", - зазначили у ДСНС.

До робіт залучено 76 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

На горі на Львівщині 80 людей застрягли на підйомнику: 42 уже зняли, роботи тривають26.12.25, 13:21 • 1996 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій