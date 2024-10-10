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Двоє людей постраждали від удару рф по Кривому Рогу

Київ • УНН

 • 11561 перегляди

Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі постраждав житловий будинок. Врятовано 7 людей, евакуйовано 26. Двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, зокрема два газопроводи.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф на Кривий Ріг уже двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, зокрема два газопроводи, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.  

Деталі

"З понівеченого будинку в Кривому Розі врятували 7 людей, серед них - дитина. Евакуювали ще 26 мешканців. Постраждали двоє людей. Окрім жінки, 62-річний чоловік", - написав Лисак.

Зі слів голови ОВА, чоловіку надали необхідну меддопомогу. "Стан – задовільний. Лікуватися буде амбулаторно", - зазначив він.

"У місті пошкоджена й інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи", - повідомив Лисак.

Атака рф на Кривий Ріг: показали наслідки27.09.24, 13:15 • 13421 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
kryvyi-rihКривий Ріг

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