Двоє людей постраждали від удару рф по Кривому Рогу
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у Кривому Розі постраждав житловий будинок. Врятовано 7 людей, евакуйовано 26. Двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, зокрема два газопроводи.
У Дніпропетровській області внаслідок атаки рф на Кривий Ріг уже двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру, зокрема два газопроводи, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"З понівеченого будинку в Кривому Розі врятували 7 людей, серед них - дитина. Евакуювали ще 26 мешканців. Постраждали двоє людей. Окрім жінки, 62-річний чоловік", - написав Лисак.
Зі слів голови ОВА, чоловіку надали необхідну меддопомогу. "Стан – задовільний. Лікуватися буде амбулаторно", - зазначив він.
"У місті пошкоджена й інфраструктура. Зокрема, побиті два газопроводи", - повідомив Лисак.
Атака рф на Кривий Ріг: показали наслідки27.09.24, 13:15 • 13421 перегляд