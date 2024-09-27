Атака рф на Кривий Ріг: показали наслідки
Київ • УНН
У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Пошкоджено адмінбудівлю, 23 приватні будинки, 3 дев'ятиповерхівки, навчальний заклад та понад 80 автомобілів.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі після атаки рф, повідомили у ДСНС України у п'ятницю і показали фото наслідків, пише УНН.
Деталі
"Під завалами ймовірно ще перебувають люди. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи", - ідеться у повідомленні.
Зі слів голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Кривому Розі окрім адмінбудівлі понівечені 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки. А ще – навчальний заклад. Пошкоджені понад вісім десятків авто. З них 8 – службових.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Кривому Розі зросла до 5 осіб.