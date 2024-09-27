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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Кривой Рог: показали последствия

Атака рф на Кривой Рог: показали последствия

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 10:15  •  3072 просмотра

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В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки. Повреждены админздание, 23 частных дома, 3 девятиэтажки, учебное заведение и более 80 автомобилей. Количество пострадавших возросло до 5 человек.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы в Кривом Роге после атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу и показали фото последствий, пишет УНН.

Детали

"Под завалами вероятно еще находятся люди. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге кроме админздания изувечены 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще - учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 - служебных.

Дополнение

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате российской атаки по Кривому Рогу возросло до 5 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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