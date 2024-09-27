Атака рф на Кривой Рог: показали последствия
Киев • УНН
В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы после российской атаки. Повреждены админздание, 23 частных дома, 3 девятиэтажки, учебное заведение и более 80 автомобилей. Количество пострадавших возросло до 5 человек.
Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы в Кривом Роге после атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу и показали фото последствий, пишет УНН.
Детали
"Под завалами вероятно еще находятся люди. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.
По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Кривом Роге кроме админздания изувечены 23 частных дома и 3 девятиэтажки. А еще - учебное заведение. Повреждены более восьми десятков авто. Из них 8 - служебных.
Дополнение
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате российской атаки по Кривому Рогу возросло до 5 человек.