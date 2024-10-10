Два человека пострадали от удара рф по Кривому Рогу

В Днепропетровской области в результате атаки рф на Кривой Рог уже двое пострадавших, повреждена инфраструктура, в частности два газопровода, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"Из искореженного дома в Кривом Роге спасли 7 человек, среди них - ребенок. Эвакуировали еще 26 жителей. Пострадали два человека. Кроме женщины, 62-летний мужчина", - написал Лысак.

По словам главы ОВА, мужчине оказали необходимую медпомощь. "Состояние - удовлетворительное. Лечиться будет амбулаторно", - отметил он.

"В городе повреждена и инфраструктура. В частности, побиты два газопровода", - сообщил Лысак.

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