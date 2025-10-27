Два зсуви ґрунту в Осло змусили сотні мешканців покинути свої домівки

У столиці Норвегії сталися два зсуви, які викликали справжній хаос: сотні жителів були змушені залишити свої будинки. Геологи обстежили місце події, але зняти тривогу не змогли, передає УНН із посиланням на Bild.

За даними ЗМІ, все почалося вчора ввечері з першого сходу ґрунту та каміння. Обстановка виявилася настільки нестабільною, що вже через півгодини поліція розпочала евакуацію кількох житлових будинків, включаючи студентський гуртожиток. Загалом свої квартири мали залишити близько 400 осіб.

- розповів один із евакуйованих студентів.

Я тільки-но повернувся додому, коли почув жахливий гуркіт прямо перед вікном. Я не зрозумів, що відбувається, відчинив вікно — і побачив величезне каміння на газоні біля сусіднього будинку

Сьогодні вранці стався другий, менший за масштабом каменепад із зсувом ґрунту. Геологи обстежили місце події, але зняти тривогу не змогли.

Ситуацію оцінюватимуть повторно, але, мабуть, пройде чимало часу, перш ніж мешканці зможуть повернутися додому