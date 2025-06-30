Масивний зсув ґрунту перетворив італійське місто на пилову хмару

Щільна хмара пилу огорнула місто Сан-Віто-ді-Кадоре у регіоні Венето. Місцеві жителі у серйозному занепокоєнні через через потік уламків гірських порід, які відкололися від схилу Крода-Маркора в Доломітових Альпах. Природна стихія несе шум, пил та загрозу.

Передає УНН із посиланням на Корр'єре делла Сера і T-Online.

Деталі

У самому серці Доломітових Альп новий зсув з Крода-Маркора викликав занепокоєння серед мешканців Сан-Віто-ді-Кадоре, містечка з населенням 2000 осіб в італійській провінції Беллуно. Зсув в Італії залишив вулиці та будинки в громаді Сан-Віто-ді-Кадоре буквально "похованими" під товстим шаром пилу.

Моторошні фотографії та відео в соціальних мережах показують автомобілі, дерева та луки, вкриті дрібним кам'яним пилом.

Спочатку ми почули цей оглушливий вибух, а потім все стало білим – описав один мешканець.

Найбільший зсув стався в ніч з суботи на неділю. Вітер також розніс пил у сусідні міста, пишуть газети.

За офіційними даними, постраждалих немає. Пожежники Кортіни та волонтери з Сан-Віто оперативно втрутилися на місце події, щоб оцінити ситуацію.

За даними ЗМІ Італії, нинішній відрив сталися на Крода Маркора (складова частина гір у Доломітових Альпах у регіоні Венето на півночі Італії - ред.), в тому ж місці, що і два тижні тому був дещо меншим за масштабом, ніж той, що стався два тижні тому. Як пише преса, зсув 15 червня спричинив те, що декілька людей, як зазначено, "залишилися без даху над головою".

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Тим не менш, за наслідком поточної ситуації влада попереджає, що громадянам слід залишатися пильними.

Загалом у місцевій адміністрації обговорюють зростаючу нестабільність гірських схилів у районі Доломітових Альп. Через повторюваність випадків, вже можна зробити висновок, що все це є ознакою зростаючої нестабільності місцевих гірських схилів. Місцеві жителі занепокоєні.

Геологи зараз уважно вивчають Монте-Маркору. Серед іншого, обліт з гелікоптера має допомогти краще оцінити ситуацію. - інформують газети.

Провадяться детальні технічні обстеження постраждалого схилу, щоб встановити масштаби зсувного явища, зрозуміти причини нестабільності та спланувати можливі роботи з укріплення або захисту для безпеки міст і жителів. Фахівці також ретельно моніторять територію на предмет можливих нових зсувів ґрунту.

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