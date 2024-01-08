Пляжам Галісії загрожує екологічна катастрофа через мільйони гранул, які втратив контейнеровоз у португальських водах

Галісійське узбережжя Іспанії забарвлене в білий колір через мільйони білих пластикових кульок, яке втратило судно, власники якого стоять за мережею компаній, прапорів і національностей. Сотні волонтерів впродовж декількох днів підтримують хвиля солідарності з очищення щонайменше двадцяти пляжів від п'ятиміліметрових кульок, які заховані серед піску і водоростей.

Про це передає УНН, посилаючись на El Periódico de España.

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Протягом останніх тижнів узбережжя Галісії зіткнулося з мільйонами пелет білих пластикових кульок, що походять з судна "Toconao", плаваючого під прапором Ліберії. Кілька контейнерів з судна, яке місяць тому йшло недалеко від португальського узбережжя, поблизу міста Віана-ду-Каштелу, впали в море. Один з контейнерів був завантажений мішками з білими гранулами, які вже згодом досягли галісійських пляжів.

Як повідомляють ЗМІ, сотні громадян, що мешкають поблизу Ріас-Байшас, Мурос-Нойя, Марінья-Альта та інших місцевостей, разом зі спільнотою волонтерів, які відгукнулися, присвятили найближчі дні "прочісуванню" щонайменше двадцяти пляжів Галісії. Крім того, влада регіону оголосила, що з цього понеділка вона збільшить свій персонал, мобілізувавши працівників у Рібейрі та Коррубедо.

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Крім того, сформована оперативна група, до складу якої увійшли екологи, сторожі та спеціалісти, що перебувають на місцевій службі, - ця група вирушила вздовж пляжів природного парку Коррубедо, щоб виявити та розпочати вилучення пластикових гранул, які останніми днями прибувають на галісійське узбережжя як у мішках, так і в розсіяному вигляді.

На пляжі О-Вілар у Рібейрі, одному з найбільш постраждалих від пластикового припливу, заклик отримав великий відгук – люди прибирали упродовж доби.

Я не думала, що тут так багато сміття, але воно настільки мале, що деякі з них розсердилися через стоки - зізналася Нурія Гомес, мешканка Рібейри, яка прийшла разом з трьома друзями.

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Представники місцевої влади зазначають, що тривалий час не мали офіційного повідомлення від центральної виконавчої влади Іспанії щодо розливу вмісту контейнеровозу; вказується, що нібито в Мадриді про це знали ще з 20 грудня.

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Морський міністр Альфонсо Вілларес звернувся з проханням про відкриття прямої лінії зв'язку, яка б дозволила справді дізнатися про масштаби катастрофи не лише автономній адміністрації, а й громадянам. Посадовець підркеслив, що це проблема державного характеру, "що також стосується узбережжя Астурії та Кантабрії". Предстваники уряду Галісії про впровадження системи спостереження на головних пляжах і лиманах регіону, крім того, найближчими днями буде активізована робота екологів.

Хто відповість за катастрофу

Судно, відповідальне за скидання гранул, які спустошили пляжі Галісії, називається "Toconao", воной йшло під прапором Ліберії; також повідомляється що контейнеровоз належить бермудському судновласнику, - компанії, яка є дочірньою компанією великої компанії на Кіпрі, що належить німецькому судновласнику.

Дані про судноплавну компанію, до якої належить "Toconao", свідчать про те, що притягнути їх до відповідальності може бути складним завданням. Згідно з інформацією Galicia Press, деякі заходи вже було вжито та, буцімто, телефонували юристи судновласників і обіцяли, що вони сплатять витрати.

Що стосується подальшого шляху "Toconao", то відповідно до порталів відстеження суден, таких як Vessel Finder, контейнеровоз щойно здійснив рейс між німецьким портом і марокканським портом. Цей маршрут привів би його до Фістерри (муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья – ред) і пояснив би забруднення, від якого потерпає Галісія та інші регіони північної Іспанії, пише іспаньске видання.

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