Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах

Галисийское побережье Испании окрашено в белый цвет из-за миллионов белых пластиковых шариков, которое потеряло судно, владельцы которого стоят за сетью компаний, флагов и национальностей. Сотни волонтеров в течение нескольких дней поддерживают волна солидарности по очистке по меньшей мере двадцати пляжей от пятимиллиметровых шариков, которые спрятаны среди песка и водорослей.

Об этом передает УНН, ссылаясь на El Periódico de España.

Детали

В течение последних недель побережье Галисии столкнулось с миллионами пеллет белых пластиковых шариков, происходящих с судна "Toconao", плавающего под флагом Либерии. Несколько контейнеров с судна, которое месяц назад шло недалеко от португальского побережья, вблизи города Виана-ду-Каштелу, упали в море. Один из контейнеров был загружен мешками с белыми гранулами, которые уже впоследствии достигли галисийских пляжей.

Как сообщают СМИ, сотни граждан, проживающих вблизи Риас-Байшас, Мурос-Нойя, Маринья-Альта и других местностей, вместе с сообществом волонтеров, которые откликнулись, посвятили ближайшие дни "прочесыванию" по меньшей мере двадцати пляжей Галисии. Кроме того, власти региона объявили, что с этого понедельника они увеличат свой персонал, мобилизовав работников в Рибейре и Коррубедо.

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Кроме того, сформирована оперативная группа, в состав которой вошли экологи, сторожа и специалисты, находящиеся на местной службе, - эта группа отправилась вдоль пляжей природного парка Коррубедо, чтобы выявить и начать изъятие пластиковых гранул, которые в последние дни прибывают на галисийское побережье как в мешках, так и в рассеянном виде.

На пляже О-Вилар в Рибейре, одном из наиболее пострадавших от пластикового прилива, призыв получил большой отклик - люди убирали в течение суток.

Я не думала, что здесь так много мусора, но он настолько мал, что некоторые из них разозлились из-за стоков - призналась Нурия Гомес, жительница Рибейры, которая пришла вместе с тремя друзьями.

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Представители местной власти отмечают, что долгое время не имели официального сообщения от центральной исполнительной власти Испании относительно разлива содержимого контейнеровоза; указывается, что якобы в Мадриде об этом знали еще с 20 декабря.

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Морской министр Альфонсо Вилларес обратился с просьбой об открытии прямой линии связи, которая бы позволила действительно узнать о масштабах катастрофы не только автономной администрации, но и гражданам. Чиновник подчеркнул, что это проблема государственного характера, "что также касается побережья Астурии и Кантабрии". Предстваники правительства Галисии о внедрении системы наблюдения на главных пляжах и лиманах региона, кроме того, в ближайшие дни будет активизирована работа экологов.

Кто ответит за катастрофу

Судно, ответственное за сброс гранул, которые опустошили пляжи Галисии, называется "Toconao", оно шло под флагом Либерии; также сообщается что контейнеровоз принадлежит бермудскому судовладельцу, - компании, которая является дочерней компанией крупной компании на Кипре, принадлежащей немецкому судовладельцу.

Данные о судоходной компании, к которой принадлежит "Toconao", свидетельствуют о том, что привлечь их к ответственности может быть сложной задачей. Согласно информации Galicia Press, некоторые меры уже были приняты и, якобы, звонили юристы судовладельцев и обещали, что они оплатят расходы.

Что касается дальнейшего пути "Toconao", то согласно порталам отслеживания судов, таких как Vessel Finder, контейнеровоз только что совершил рейс между немецким портом и марокканским портом. Этот маршрут привел бы его в Фистерру (муниципалитет в Испании, в составе автономного сообщества Галисия, в провинции Ла-Корунья - ред) и объяснил бы загрязнение, от которого страдает Галисия и другие регионы северной Испании, пишет испанское издание.

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