Раптовий зсув ґрунту в Колумбії забрав життя понад 10 осіб, 15 травмовано
Київ • УНН
На північному заході Колумбії стався зсув ґрунту, внаслідок якого загинули щонайменше 10 людей і 15 отримали поранення. Рятувальні роботи тривають в провінції Антіокія, місцевий уряд продовжує пошук постраждалих.
На північному заході Колумбії трапився зсув, внаслідок якого загинули не менше 10 осіб та 15 отримали ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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За інформацією регіонального губернатора провінції Антіокія, Андреса Джуліана, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.
Подія сталася у вівторок у північній частині Антіокії. Місцевий керівник пояснив, що через зсув загинуло щонайменше 10 людей, ще 15 дістали травми внаслідок стихії.
Рятувальні служби ретельно обстежують територію у пошуках можливих постраждалих, продовжують порятунок та надання допомоги потерпілим.
Масштабний зсув ґрунту в Китаї: десятки зниклих та екстрена евакуація08.02.25, 21:09 • 43377 переглядiв