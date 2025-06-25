Раптовий зсув ґрунту в Колумбії забрав життя понад 10 осіб, 15 травмовано

На північному заході Колумбії трапився зсув, внаслідок якого загинули не менше 10 осіб та 15 отримали ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

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За інформацією регіонального губернатора провінції Антіокія, Андреса Джуліана, пошуково-рятувальні роботи досі тривають.

Подія сталася у вівторок у північній частині Антіокії. Місцевий керівник пояснив, що через зсув загинуло щонайменше 10 людей, ще 15 дістали травми внаслідок стихії.

Рятувальні служби ретельно обстежують територію у пошуках можливих постраждалих, продовжують порятунок та надання допомоги потерпілим.

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