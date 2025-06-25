Внезапный оползень в Колумбии унес жизни более 10 человек, 15 травмированы
Киев • УНН
На северо-западе Колумбии произошел оползень, в результате которого погибли не менее 10 человек и 15 получили ранения. Спасательные работы продолжаются в провинции Антиокия, местное правительство продолжает поиск пострадавших.
На северо-западе Колумбии произошел оползень, в результате которого погибли не менее 10 человек и 15 получили повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По информации регионального губернатора провинции Антиокия, Андреса Джулиана, поисково-спасательные работы до сих пор продолжаются.
Происшествие случилось во вторник в северной части Антиокии. Местный руководитель объяснил, что из-за оползня погибли не менее 10 человек, еще 15 получили травмы в результате стихии.
Спасательные службы тщательно обследуют территорию в поисках возможных пострадавших, продолжают спасение и оказание помощи пострадавшим.
Масштабный оползень в Китае: десятки пропавших и экстренная эвакуация08.02.25, 21:09 • 43376 просмотров