Масштабный оползень в Китае: десятки пропавших и экстренная эвакуация
Киев • УНН
В провинции Сычуань оползень накрыл 10 домов, около 30 человек числятся пропавшими. На место происшествия направлены сотни спасателей, 200 местных жителей эвакуированы.
Китайские спасатели ищут около 30 человек после оползня в субботу в юго-западной провинции Сычуань, который похоронил 10 домов и заставил сотни жителей эвакуироваться, передает УНН со ссылкой на AP.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая направило сотни спасателей, включая пожарных, после оползня в деревне в уезде Цзюньлянь. Двое человек были извлечены живыми, а около 200 других были переселены, сообщила государственная телекомпания CCTV.
Житель деревни рассказал BeijingNews, что со второй половины 2024 года часто видели, как камни катятся с горы, в некоторых случаях издавая звуки, похожие на петарды. Житель деревни сказал, что геологи осмотрели этот район в конце прошлого года, сообщила государственная газета.
Председатель Си Цзиньпин выразил свою обеспокоенность и призвал власти приложить все усилия для поиска пропавших людей и минимизации жертв, сообщило официальное информационное агентство Синьхуа.