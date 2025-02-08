Масштабний зсув ґрунту в Китаї: десятки зниклих та екстрена евакуація

Китайські рятувальники шукають близько 30 осіб після зсуву ґрунту в суботу в південно-західній провінції Сичуань, що поховав 10 будинків і змусив сотні жителів евакуюватися, передає УНН з посиланням на AP.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю направило сотні рятувальників, включно з пожежниками, після зсуву ґрунту в селі в повіті Цзюньлянь. Двох людей було витягнуто живими, а близько 200 інших було переселено, повідомила державна телекомпанія CCTV.

Житель села розповів BeijingNews, що з другої половини 2024 року часто бачили, як каміння котиться з гори, у деяких випадках видаючи звуки, схожі на петарди. Житель села сказав, що геологи оглянули цей район наприкінці минулого року, повідомила державна газета.

Голова Сі Цзіньпін висловив свою стурбованість і закликав владу докласти всіх зусиль для пошуку зниклих людей і мінімізації жертв, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.