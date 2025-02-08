Масштабний зсув ґрунту в Китаї: десятки зниклих та екстрена евакуація
Київ • УНН
У провінції Сичуань зсув ґрунту накрив 10 будинків, близько 30 осіб вважаються зниклими. На місце події направлено сотні рятувальників, 200 місцевих жителів евакуйовано.
Китайські рятувальники шукають близько 30 осіб після зсуву ґрунту в суботу в південно-західній провінції Сичуань, що поховав 10 будинків і змусив сотні жителів евакуюватися, передає УНН з посиланням на AP.
Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю направило сотні рятувальників, включно з пожежниками, після зсуву ґрунту в селі в повіті Цзюньлянь. Двох людей було витягнуто живими, а близько 200 інших було переселено, повідомила державна телекомпанія CCTV.
Житель села розповів BeijingNews, що з другої половини 2024 року часто бачили, як каміння котиться з гори, у деяких випадках видаючи звуки, схожі на петарди. Житель села сказав, що геологи оглянули цей район наприкінці минулого року, повідомила державна газета.
Голова Сі Цзіньпін висловив свою стурбованість і закликав владу докласти всіх зусиль для пошуку зниклих людей і мінімізації жертв, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.