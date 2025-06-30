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Массивный оползень превратил итальянский город в пылевое облако

Киев • УНН

 • 691 просмотра

Сан-Вито-ди-Кадоре в Доломитовых Альпах на севере Италии накрыло плотное облако пыли после нового оползня на склоне Крода-Маркора. Официально пострадавших нет, но местные жители обеспокоены растущей нестабильностью горных склонов.

Массивный оползень превратил итальянский город в пылевое облако

Плотное облако пыли окутало город Сан-Вито-ди-Кадоре в регионе Венето. Местные жители серьезно обеспокоены потоком обломков горных пород, отколовшихся от склона Крода-Маркора в Доломитовых Альпах. Природная стихия несет шум, пыль и угрозу.  

Передает УНН со ссылкой на  Коррьере делла Сера и T-Online.

Детали

В самом сердце Доломитовых Альп новый оползень с Крода-Маркора вызвал беспокойство среди жителей Сан-Вито-ди-Кадоре, городка с населением 2000 человек в итальянской провинции Беллуно.  Оползень в Италии оставил улицы и дома в общине Сан-Вито-ди-Кадоре  буквально "погребенными" под толстым слоем пыли.

Жуткие фотографии и видео в социальных сетях показывают автомобили, деревья и луга, покрытые мелкой каменной пылью. 

Сначала мы услышали этот оглушительный взрыв, а потом все стало белым

– описал один житель. 

Крупнейший оползень произошел в ночь с субботы на воскресенье.  Ветер также разнес пыль в соседние города, пишут газеты.

По официальным данным, пострадавших нет. Пожарные Кортины и волонтеры из Сан-Вито оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оценить ситуацию.

По данным СМИ Италии, нынешний отрыв произошел на Крода Маркора (составляющая часть гор в Доломитовых Альпах в регионе Венето на севере Италии - ред.), в том же месте, что и две недели назад, и был несколько меньше по масштабу, чем тот, что произошел две недели назад. Как пишет пресса, оползень 15 июня привел к тому, что несколько человек, как отмечается, "остались без крова".

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Тем не менее, по итогам текущей ситуации власти предупреждают, что гражданам следует оставаться бдительными.

В целом в местной администрации обсуждают  растущую нестабильность горных склонов в районе Доломитовых Альп. Из-за повторяемости случаев уже можно сделать вывод, что все это является признаком растущей нестабильности местных горных склонов.  Местные жители обеспокоены.

Геологи сейчас внимательно изучают Монте-Маркору. Среди прочего, облет с вертолета должен помочь лучше оценить ситуацию.

- информируют газеты.

Проводятся детальные технические обследования пострадавшего склона, чтобы установить масштабы оползневого явления, понять причины нестабильности и спланировать возможные работы по укреплению или защите для безопасности городов и жителей. Специалисты также тщательно мониторят территорию на предмет возможных новых оползней.

Напомним

На северо-западе Колумбии произошел оползень, в результате которого погибли не менее 10 человек и 15 получили ранения.

Итальянская спелеолог Оттавия Пиана получила травмы после падения в пещере Буэно Фонтено возле Бергамо. Спасатели используют микровзрывчатку для ее эвакуации с глубины 580 метров.

Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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