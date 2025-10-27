Два оползня в Осло вынудили сотни жителей покинуть свои дома

В столице Норвегии произошли два оползня, которые вызвали настоящий хаос: сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома. Геологи обследовали место происшествия, но снять тревогу не смогли, передает УНН со ссылкой на Bild.

По данным СМИ, все началось вчера вечером с первого схода грунта и камней. Обстановка оказалась настолько нестабильной, что уже через полчаса полиция начала эвакуацию нескольких жилых домов, включая студенческое общежитие. В общей сложности свои квартиры должны были покинуть около 400 человек.

- рассказал один из эвакуированных студентов.

Я только что вернулся домой, когда услышал ужасный грохот прямо перед окном. Я не понял, что происходит, открыл окно — и увидел огромные камни на газоне возле соседнего дома

Сегодня утром произошел второй, меньший по масштабу камнепад с оползнем грунта. Геологи обследовали место происшествия, но снять тревогу не смогли.

Ситуацию будут оценивать повторно, но, видимо, пройдет немало времени, прежде чем жители смогут вернуться домой