Два оползня в Осло вынудили сотни жителей покинуть свои дома
Киев • УНН
В столице Норвегии произошли два оползня, из-за чего около 400 человек были эвакуированы. Геологи не смогли снять тревогу, и жители не скоро вернутся домой.
Детали
По данным СМИ, все началось вчера вечером с первого схода грунта и камней. Обстановка оказалась настолько нестабильной, что уже через полчаса полиция начала эвакуацию нескольких жилых домов, включая студенческое общежитие. В общей сложности свои квартиры должны были покинуть около 400 человек.
Я только что вернулся домой, когда услышал ужасный грохот прямо перед окном. Я не понял, что происходит, открыл окно — и увидел огромные камни на газоне возле соседнего дома
Сегодня утром произошел второй, меньший по масштабу камнепад с оползнем грунта. Геологи обследовали место происшествия, но снять тревогу не смогли.
Ситуацию будут оценивать повторно, но, видимо, пройдет немало времени, прежде чем жители смогут вернуться домой
