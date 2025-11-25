Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям
Емма Гемінг-Вілліс публічно заявила про підготовку до смерті актора Брюса Вілліса через постійне погіршення його здоров'я. Вона підтвердила, що Вілліс втрачає когнітивні здібності та потребує цілодобового догляду.
Дружина зірки Голлівуда Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Про це повідомляє USA Today, інформує УНН.
Деталі
Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. І хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.
Як суспільство, ми не думаємо про ці речі. Ми не думаємо про догляд та наші плани догляду, і ми не думаємо про смерть. Але нам справді потрібно це робити, і нам не потрібно дивитися на це в такому похмурому ключі
Вона додала, що передача мозку чоловіка після його смерті – це емоційно важкий, але науково важливий крок у розумінні його хвороби.
Нагадаємо
Донька Брюса Вілліса, Румер, записала зворушливе зізнання про боротьбу знаменитого батька з деменцією. Вона розповіла, що її батько не завжди впізнає її, коли вона відвідує його, на тлі його боротьби з хворобою.
Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобово-скроневу деменцію, майже втратив здатність говорити та читати. Його родина підтверджує стабільний стан, незважаючи на прогресування хвороби.
