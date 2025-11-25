Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям

Дружина зірки Голлівуда Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Про це повідомляє USA Today, інформує УНН.

Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. І хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.

Як суспільство, ми не думаємо про ці речі. Ми не думаємо про догляд та наші плани догляду, і ми не думаємо про смерть. Але нам справді потрібно це робити, і нам не потрібно дивитися на це в такому похмурому ключі