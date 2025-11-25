$42.270.11
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану Трампа
24 листопада, 16:43 • 15758 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 22680 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 21395 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 23391 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 34884 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 31069 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17451 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14389 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12179 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Емма Гемінг-Вілліс публічно заявила про підготовку до смерті актора Брюса Вілліса через постійне погіршення його здоров'я. Вона підтвердила, що Вілліс втрачає когнітивні здібності та потребує цілодобового догляду.

Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям

Дружина зірки Голлівуда Брюса Вілліса Емма Гемінг-Вілліс публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров'я. Про це повідомляє USA Today, інформує УНН.

Деталі

Гемінг підтвердила, що з кожним днем Вілліс втрачає все більше когнітивних здібностей і потребує цілодобового догляду. І хоча обговорювати смерть не прийнято, вона вважає важливим заздалегідь продумати всі деталі для забезпечення гідного догляду за артистом і полегшення майбутнього для доньок.

Як суспільство, ми не думаємо про ці речі. Ми не думаємо про догляд та наші плани догляду, і ми не думаємо про смерть. Але нам справді потрібно це робити, і нам не потрібно дивитися на це в такому похмурому ключі

- сказала Гемінг-Вілліс.

Вона додала, що передача мозку чоловіка після його смерті – це емоційно важкий, але науково важливий крок у розумінні його хвороби.

Нагадаємо

Донька Брюса Вілліса, Румер, записала зворушливе зізнання про боротьбу знаменитого батька з деменцією. Вона розповіла, що її батько не завжди впізнає її, коли вона відвідує його, на тлі його боротьби з хворобою.

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на лобово-скроневу деменцію, майже втратив здатність говорити та читати. Його родина підтверджує стабільний стан, незважаючи на прогресування хвороби.

Вадим Хлюдзинський

