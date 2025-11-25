Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым

Жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис публично заявила о подготовке к смерти актера на фоне постоянного ухудшения его состояния здоровья. Об этом сообщает USA Today, информирует УНН.

Детали

Хеминг подтвердила, что с каждым днем Уиллис теряет все больше когнитивных способностей и нуждается в круглосуточном уходе. И хотя обсуждать смерть не принято, она считает важным заранее продумать все детали для обеспечения достойного ухода за артистом и облегчения будущего для дочерей.

Как общество, мы не думаем об этих вещах. Мы не думаем об уходе и наших планах ухода, и мы не думаем о смерти. Но нам действительно нужно это делать, и нам не нужно смотреть на это в таком мрачном ключе - сказала Хеминг-Уиллис.

Она добавила, что передача мозга мужа после его смерти – это эмоционально тяжелый, но научно важный шаг в понимании его болезни.

Напомним

Дочь Брюса Уиллиса, Румер, записала трогательное признание о борьбе знаменитого отца с деменцией. Она рассказала, что ее отец не всегда узнает ее, когда она навещает его, на фоне его борьбы с болезнью.

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, почти потерял способность говорить и читать. Его семья подтверждает стабильное состояние, несмотря на прогрессирование болезни.

Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу