Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым

20:32 • 6952 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 17082 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 23567 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 22204 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 24040 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 35648 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 31662 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 17505 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 14422 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12201 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Погода
+3°
2.3м/с
82%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Чили отказалась передавать Украине БМП Marder: в Сантьяго нашли причину24 ноября, 13:40 • 7264 просмотра
рф все труднее обеспечивать стабильный поток контрактников: в разведке назвали причины и спрогнозировали дальнейшие шаги агрессора24 ноября, 14:34 • 7880 просмотра
В кремле заявили, что положения мирного плана ЕС "неконструктивны и для рф не подходят"24 ноября, 14:48 • 12572 просмотра
Война закончится после возвращения Крыма в состав Украины - Стефанчук24 ноября, 16:05 • 9180 просмотра
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 15944 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 32676 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 35787 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 45328 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 55613 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 57082 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Эмма Хеминг-Уиллис публично заявила о подготовке к смерти актера Брюса Уиллиса из-за постоянного ухудшения его здоровья. Она подтвердила, что Уиллис теряет когнитивные способности и нуждается в круглосуточном уходе.

Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым

Жена голливудской звезды Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис публично заявила о подготовке к смерти актера на фоне постоянного ухудшения его состояния здоровья. Об этом сообщает USA Today, информирует УНН.

Детали

Хеминг подтвердила, что с каждым днем Уиллис теряет все больше когнитивных способностей и нуждается в круглосуточном уходе. И хотя обсуждать смерть не принято, она считает важным заранее продумать все детали для обеспечения достойного ухода за артистом и облегчения будущего для дочерей.

Как общество, мы не думаем об этих вещах. Мы не думаем об уходе и наших планах ухода, и мы не думаем о смерти. Но нам действительно нужно это делать, и нам не нужно смотреть на это в таком мрачном ключе

- сказала Хеминг-Уиллис.

Она добавила, что передача мозга мужа после его смерти – это эмоционально тяжелый, но научно важный шаг в понимании его болезни.

Напомним

Дочь Брюса Уиллиса, Румер, записала трогательное признание о борьбе знаменитого отца с деменцией. Она рассказала, что ее отец не всегда узнает ее, когда она навещает его, на фоне его борьбы с болезнью.

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, почти потерял способность говорить и читать. Его семья подтверждает стабильное состояние, несмотря на прогрессирование болезни.

Вадим Хлюдзинский

