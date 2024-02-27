Другий від початку року: британська розвідка назвала наслідки втрати ще одного А-50

Знищення другого від початку року російського літака А-50 демонструє нездатність москви захистити власну авіацію. Про це йдеться у звіті розвідки, який опублікувало Міністерство оборони Британії на сторінці в Х, пише УНН.

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Зазначається, що 23 лютого 2024 року російський літак А-50У було знищено під час польоту на південь від Азовського моря над російською територією в Краснодарському краї.

Існує мала ймовірність того, що росіяни випадково збили власний літак, намагаючись захистити його - допускають британські розвідники.

У відомстві також відзначили, що це вже другий А-50, знищений за два місяці.

У Повітряних силах підтвердили знищення російського літака А-50

За даними британської розвідки, Росія розпочала польоти А-50 над Азовським морем лише у листопаді 2023 року. Після цього, 14 січня 2024 року Україна успішно завдала удару по А-50 у цьому районі.

Саме цей інцидент змусив росіян задуматися про безпечніші зони експлуатації літака.

Цей останній успіх України продемонстрував нездатність Росії захистити цінні авіаційні засоби. Це ставить під сумнів ефективність російських планів дій в галузі авіації - заявили у Міноборони Британії.

Зазначається, що російські ВПС зможуть компенсувати втрату А-50, оскільки залишилися сім бойових літаків. Однак, втрата двох досвідчених спеціалізованих екіпажів за два місяці, швидше за все, призведе до подальшої напруги і бойової втоми сил, що залишилися, якщо вони хочуть підтримувати постійні операції.

Крім того, британські фахівці допускають, що російські ВПС знову захочуть передислокувати літак до більш безпечних регіонів.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплені радіопереговори російських пілотів Су-35, яка підтверджує факт збиття літака А-50У над Азовським морем.