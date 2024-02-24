“Спочатку спалах, а потім вибух”: у ГУР підтвердили збиття російського літака А-50
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплені радіопереговори російських пілотів Су-35, яка підтверджує факт збиття літака А-50У над Азовським морем напередодні.
Головне управління розвідки Міністерства оборони опублікувало радіоперехват російських пілотів Су-35, які супроводжували літак А50У, який вчора був збитий над акваторією Азовського моря. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.
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Головне управління розвідки Міністерства оборони інформує - літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста пріморско-ахтарск на Азовському морі
Зазначається, що останній зліт А-50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому "ахтубінск" та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів пріморско-ахтарск - зєрноґрад.
Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу "шмєль", яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45. Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35
З радіоперехоплення відомо, що спочатку пілоти Су-35 бачать спалах, а потім вибух. Пілоти зазначали, що також бачили роботу ППО.
Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 вкс рф , які виконували завдання поблизу н.п. міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки
Нагадаємо
Вчора, 23 лютого, над Азовським морем був збитий військовий літак А-50.