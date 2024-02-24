"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50
Киев • УНН
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем накануне.
Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало радиоперехват российских пилотов Су-35, которые сопровождали самолет А50У, который вчера был сбит над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.
Детали
Главное управление разведки Министерства обороны информирует - самолет дальнего радиолокационного обнаружения вкс рф А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море
Отмечается, что последний взлет А-50У совершил 23 февраля 2024 года в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.
Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР МО Украины в 18:45. Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У вкс рф также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35
Из радиоперехвата известно, что сначала пилоты Су-35 видят вспышку, а затем взрыв. Пилоты отмечали, что также видели работу ПВО.
Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 вкс рф, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки
Напомним
Вчера, 23 февраля, над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.
"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем накануне.
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