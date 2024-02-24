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"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 08:23  •  14033 просмотра

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем накануне.

Главное управление разведки Министерства обороны опубликовало радиоперехват российских пилотов Су-35, которые сопровождали самолет А50У, который вчера был сбит над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

Детали

Главное управление разведки Министерства обороны информирует - самолет дальнего радиолокационного обнаружения вкс рф А-50У был сбит 23 февраля 2024 года вблизи города Приморско-Ахтарск на Азовском море

- сообщают в ГУР.

Отмечается, что последний взлет А-50У совершил 23 февраля 2024 года в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск - Зерноград.

Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР МО Украины в 18:45. Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У вкс рф также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35

 - добавляют в ГУР.

Из радиоперехвата известно, что сначала пилоты Су-35 видят вспышку, а затем взрыв. Пилоты отмечали, что также видели работу ПВО.

Дополнительным признаком успеха совместной операции ГУР МО Украины и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34 вкс рф, которые выполняли задачи вблизи н.п. Миллерово - часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки

 - резюмировали в ГУР.

Напомним

Вчера, 23 февраля, над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sukhyi-su-34Су-34
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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“Спочатку спалах, а потім вибух”: у ГУР підтвердили збиття російського літака А-50
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"Сначала вспышка, а потом взрыв": в ГУР подтвердили ликвидацию российского самолета А-50

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