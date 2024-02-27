Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  53952 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  97455 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  104556 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
  •  127261 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  143423 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  143142 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  148123 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  143561 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  134127 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150565 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:57  •  18820 просмотра

Read in English

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

Уничтожение второго с начала года российского самолета А-50 демонстрирует неспособность москвы защитить собственную авиацию. Об этом говорится в отчете разведки, который опубликовало Министерство обороны Великобритании на странице в Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 23 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае. 

Существует малая вероятность того, что россияне случайно сбили собственный самолет, пытаясь защитить его

- допускают британские разведчики. 

В ведомстве также отметили, что это уже второй А-50, уничтоженный за два месяца.

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-5023 февраля 2024, 18:13 • 31960 просмотров

По данным британской разведки, Россия начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года. После этого, 14 января 2024 года Украина успешно нанесла удар по А-50 в этом районе.

Именно этот инцидент заставил россиян задуматься о более безопасных зонах эксплуатации самолета.

Этот последний успех Украины продемонстрировал неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских планов действий в области авиации

- заявили в Минобороны Британии.

Отмечается, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку остались семь боевых самолетов.

Однако потеря двух опытных специализированных экипажей за два месяца, скорее всего, приведет к дальнейшему напряжению и боевой усталости оставшихся сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.

Кроме того, британские специалисты допускают, что российские ВВС снова захотят передислоцировать самолет в более безопасные регионы. 

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
azovskoe-moreАзовское море
ukrainaУкраина
Другий від початку року: британська розвідка назвала наслідки втрати ще одного А-50
The second since the beginning of the year: British intelligence names the consequences of losing another A-50
Новости по теме

Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.

Война •   •  18820 просмотра
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Пять кораблей китайской береговой охраны вошли в ограниченную акваторию вокруг тайваньских островов Кинмэнь, что усиливает напряженность между Китаем и Тайванем.

Новости Мира •   •  13264 просмотра
Напряженность в отношениях между Китаем и Тайванем растет: 5 кораблей КНР вошли в "запретные" воды возле острова Кинмэнь

Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Атака россии на Одессу 22 февраля нанесла ущерб воздуху на сумму в почти 130 000 долларов США.

Война •   •  16524 просмотра
Экологи подсчитали ущерб воздуху в результате атаки рф на Одессу 22 февраля

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.

Война •   •  18505 просмотра
Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают такую возможность.

Война •   •  20909 просмотра
НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг

Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Криминал и ЧП •   •  15993 просмотра
Два клирика УПЦ (МП) на Закарпатье получили подозрение - СБУ

"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Спикер армянского парламента заявил, что Армения задала ОДКБ один вопрос о своей зоне ответственности, который остался без ответа, поэтому он считает, что ОДКБ заморозила отношения с Арменией и не функционирует.

Новости Мира •   •  14323 просмотра
"Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа" - спикер парламента Армении

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - один ориентирован на оборону, если помощь США не будет предоставлена, а другой - отпор россии.

Война •   •  20040 просмотра
Главнокомандующий Сырский разрабатывает два плана дальнейших действий на фронте - Зеленский

"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула необходимость продолжения американской поддержки, чтобы помочь Украине защитить себя и стать самодостаточной.

Война •   •  19026 просмотра
"Мы должны помочь им завершить работу": Бринк призвала США удвоить поддержку Украины

Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях

Украина снова экспортирует избыток электроэнергии в Польшу, новые российские атаки повредили электросети и обесточили потребителей в шести областях.

Общество •   •  22292 просмотра
Украина из-за профицита снова передает излишки электричества Польше, в результате обстрелов рф есть проблемы со светом в 6 областях