Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50
Киев • УНН
Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.
Уничтожение второго с начала года российского самолета А-50 демонстрирует неспособность москвы защитить собственную авиацию. Об этом говорится в отчете разведки, который опубликовало Министерство обороны Великобритании на странице в Х, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 23 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае.
Существует малая вероятность того, что россияне случайно сбили собственный самолет, пытаясь защитить его
В ведомстве также отметили, что это уже второй А-50, уничтоженный за два месяца.
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-5023 февраля 2024, 18:13 • 31960 просмотров
По данным британской разведки, Россия начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года. После этого, 14 января 2024 года Украина успешно нанесла удар по А-50 в этом районе.
Именно этот инцидент заставил россиян задуматься о более безопасных зонах эксплуатации самолета.
Этот последний успех Украины продемонстрировал неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских планов действий в области авиации
Отмечается, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку остались семь боевых самолетов.
Однако потеря двух опытных специализированных экипажей за два месяца, скорее всего, приведет к дальнейшему напряжению и боевой усталости оставшихся сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.
Кроме того, британские специалисты допускают, что российские ВВС снова захотят передислоцировать самолет в более безопасные регионы.
Напомним
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем.
Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50
Британская разведка сообщает, что сбитие очередного российского самолета А-50 демонстрирует неспособность Москвы защитить собственную авиацию. Аналитики допускают, что россияне захотят перебросить А-50 чуть дальше от линии фронта.
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