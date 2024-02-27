Второй с начала года: британская разведка назвала последствия потери еще одного А-50

Уничтожение второго с начала года российского самолета А-50 демонстрирует неспособность москвы защитить собственную авиацию. Об этом говорится в отчете разведки, который опубликовало Министерство обороны Великобритании на странице в Х, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 23 февраля 2024 года российский самолет А-50У был уничтожен во время полета к югу от Азовского моря над российской территорией в Краснодарском крае.

Существует малая вероятность того, что россияне случайно сбили собственный самолет, пытаясь защитить его - допускают британские разведчики.

В ведомстве также отметили, что это уже второй А-50, уничтоженный за два месяца.

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

По данным британской разведки, Россия начала полеты А-50 над Азовским морем только в ноябре 2023 года. После этого, 14 января 2024 года Украина успешно нанесла удар по А-50 в этом районе.

Именно этот инцидент заставил россиян задуматься о более безопасных зонах эксплуатации самолета.

Этот последний успех Украины продемонстрировал неспособность России защитить ценные авиационные средства. Это ставит под сомнение эффективность российских планов действий в области авиации - заявили в Минобороны Британии.

Отмечается, что российские ВВС смогут компенсировать потерю А-50, поскольку остались семь боевых самолетов.

Однако потеря двух опытных специализированных экипажей за два месяца, скорее всего, приведет к дальнейшему напряжению и боевой усталости оставшихся сил, если они хотят поддерживать постоянные операции.

Кроме того, британские специалисты допускают, что российские ВВС снова захотят передислоцировать самолет в более безопасные регионы.

Напомним

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало перехваченные радиопереговоры российских пилотов Су-35, которая подтверждает факт сбития самолета А-50У над Азовским морем.