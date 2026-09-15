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Друга хвиля дронової атаки на Київ - відомо про двох постраждалих, у кількох районах впали уламки

Київ • УНН

 • 138 перегляди

У Києві уламки дронів впали в трьох районах, загорілися гараж і п’ять авто. Загалом постраждали 12 людей, один помер у лікарні.

Друга хвиля дронової атаки на Київ - відомо про двох постраждалих, у кількох районах впали уламки

Ворог продовжує атакувати столицю ударними БпЛА. У низці районів зафіксовано падіння уламків, є поранені, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

У Святошинському районі внаслідок обстрілу з осколковими пораненнями госпіталізували 20-річного чоловіка, ще одному мешканцю столиці, 63 років, медичну допомогу надали на місці.

На місці виникло загорання гаража та пʼяти автомобілів. Крім того, уламки ворожих безпілотників впали у Голосіївському районі — у дворі житлової забудови, а також у Солом’янському — на території водойми.

На місцях подій працюють поліцейські та інші профільні служби, які фіксують наслідки російської атаки.

Додамо

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, від ранку 15 вересня, внаслідок атак ворога, в столиці постраждали 12 людей. Із них один тяжко поранений помер у лікарні. 6 постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу амбулаторно або на місці.

У Києві помер постраждалий під час ранкової атаки рф, 8 поранених15.09.26, 10:51 • 39936 переглядiв

Антоніна Туманова

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Київ