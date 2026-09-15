Вторая волна атаки дронов на Киев — известно о двух пострадавших, в нескольких районах упали обломки
Киев • УНН
В Киеве обломки дронов упали в трех районах, загорелись гараж и пять автомобилей. Всего пострадали 12 человек, один умер в больнице.
Враг продолжает атаковать столицу ударными БпЛА. В ряде районов зафиксировано падение обломков, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
Детали
В Святошинском районе в результате обстрела с осколочными ранениями госпитализировали 20-летнего мужчину, еще одному жителю столицы, 63 лет, медицинскую помощь оказали на месте.
На месте произошло возгорание гаража и пяти автомобилей. Кроме того, обломки вражеских беспилотников упали в Голосеевском районе — во дворе жилой застройки, а также в Соломенском — на территории водоема.
На местах происшествий работают полицейские и другие профильные службы, которые фиксируют последствия российской атаки.
Добавим
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, с утра 15 сентября в результате атак врага в столице пострадали 12 человек. Из них один тяжело раненый скончался в больнице. 6 пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь амбулаторно или на месте.
В Киеве умер пострадавший во время утренней атаки РФ, 8 раненых15.09.26, 10:51 • 43988 просмотров