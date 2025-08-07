Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницю
Київ • УНН
У російському місті суровікіно пролунали близько 10 вибухів. Атака була здійснена на залізничну станцію, після чого почалася пожежа.
У російському місті суровікіно (волгоградська область) в ніч на четвер, 7 серпня, пролунала низка вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що було чути звуки невідомих дронів, після чого прогриміли близько 10 вибухів. Згодом в одному з районів почалася пожежа.
суровікіно, волгоградська область, місцеві повідомляють про атаку, з'ясовуємо
Згодом Telegram-канал ASTRA уточнив, що атака була здійснена на залізничну станцію.
Нагадаємо
У ніч на 4 серпня в кількох містах рф пролунали вибухи, зокрема у воронежі та фролово. російська ППО заявила про знищення 11 безпілотників; також була атакована залізнична станція "Арчеда".
