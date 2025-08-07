Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницю

У російському місті суровікіно (волгоградська область) в ніч на четвер, 7 серпня, пролунала низка вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що було чути звуки невідомих дронів, після чого прогриміли близько 10 вибухів. Згодом в одному з районів почалася пожежа.

суровікіно, волгоградська область, місцеві повідомляють про атаку, з'ясовуємо - йдеться в одному з повідомлень.

Згодом Telegram-канал ASTRA уточнив, що атака була здійснена на залізничну станцію.

Нагадаємо

У ніч на 4 серпня в кількох містах рф пролунали вибухи, зокрема у воронежі та фролово. російська ППО заявила про знищення 11 безпілотників; також була атакована залізнична станція "Арчеда".

Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю