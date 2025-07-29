Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
28 липня, 17:54 • 15444 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 81886 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 60010 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 113756 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 63090 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 58626 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 49975 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Ексклюзив
28 липня, 09:46 • 43993 перегляди
У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру
Ексклюзив
28 липня, 09:11 • 31821 перегляди
Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи
Ексклюзив
28 липня, 08:08 • 27640 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.7м/с
72%
743мм
Популярнi новини
Україна зміцнює оборону: Шмигаль розповів про нові домовленості з Латвією та Іспанією28 липня, 17:26 • 3486 перегляди
Місце Матвієнко - на лаві підсудних: Україна обурена участю голови радфеду рф у міжнародній конференції28 липня, 17:34 • 6478 перегляди
"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни зі США": медвєдєв про заяву Трампа дати путіну 10–12 днів для домовленості з Україною28 липня, 17:42 • 4116 перегляди
Зеленський доручив підготувати законопроєкти, які дадуть більше можливостей звільненим із полону28 липня, 19:28 • 3468 перегляди
Кабмін провів низку кадрових рішень у міністерствах: хто втратив, а хто отримав посади28 липня, 20:06 • 5204 перегляди
Публікації
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 81887 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 89213 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 105106 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 113756 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 332484 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Чернівецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 74651 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 129508 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 68137 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 67813 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 63093 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Ядерна бомба B61
MIM-104 Patriot

Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю

Київ • УНН

 • 2706 перегляди

У ніч на 29 липня дрони атакували місто сальськ у ростовській області рф, спричинивши пожежі. Також повідомляється про вибухи у сусідньому волгодонську.

Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю

В ніч на вівторок, 29 липня, дрони атакували місто сальськ у ростовській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

На відео, оприлюдненому у мережі, чути проліт безпілотників та роботу протиповітряної оборони. Повідомляється про пожежі.

За інформацією російських Telegram-каналів, один із атакованих об'єктів знаходиться в районі залізничних колій.

Також повідомляється про вибухи у сусідньому волгодонську.

Нагадаємо

У ніч на 25 липня в ростовській області рф пролунали вибухи після оголошення загрози БпЛА. Місцеві жителі повідомляли про "гучні звуки" у таганрозі, новочеркаську, шахтах та матвєєвому кургані.

У ніч на 21 липня безпілотники атакували залізничну станцію "каменоломні" в ростовській області рф, спричинивши пожежу.

ростовська область рф зазнала дронової атаки: військовий аеродром Міллерово під ударом22.07.25, 00:57 • 3524 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9