Дрони атакували сальськ у ростовській області рф: пошкоджено залізницю

В ніч на вівторок, 29 липня, дрони атакували місто сальськ у ростовській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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На відео, оприлюдненому у мережі, чути проліт безпілотників та роботу протиповітряної оборони. Повідомляється про пожежі.

За інформацією російських Telegram-каналів, один із атакованих об'єктів знаходиться в районі залізничних колій.

Також повідомляється про вибухи у сусідньому волгодонську.

Нагадаємо

У ніч на 25 липня в ростовській області рф пролунали вибухи після оголошення загрози БпЛА. Місцеві жителі повідомляли про "гучні звуки" у таганрозі, новочеркаську, шахтах та матвєєвому кургані.

У ніч на 21 липня безпілотники атакували залізничну станцію "каменоломні" в ростовській області рф, спричинивши пожежу.

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