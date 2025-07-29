Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога
Киев • УНН
В ночь на 29 июля дроны атаковали город Сальск в Ростовской области РФ, вызвав пожары. Также сообщается о взрывах в соседнем Волгодонске.
В ночь на вторник, 29 июля, дроны атаковали город Сальск в Ростовской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
На видео, обнародованном в сети, слышен пролет беспилотников и работу противовоздушной обороны. Сообщается о пожарах.
По информации российских Telegram-каналов, один из атакованных объектов находится в районе железнодорожных путей.
Также сообщается о взрывах в соседнем Волгодонске.
Напомним
В ночь на 25 июля в Ростовской области РФ прозвучали взрывы после объявления угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о "громких звуках" в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.
В ночь на 21 июля беспилотники атаковали железнодорожную станцию "Каменоломни" в Ростовской области РФ, вызвав пожар.
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