Дроны атаковали Сальск в Ростовской области РФ: повреждена железная дорога

В ночь на вторник, 29 июля, дроны атаковали город Сальск в Ростовской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

На видео, обнародованном в сети, слышен пролет беспилотников и работу противовоздушной обороны. Сообщается о пожарах.

По информации российских Telegram-каналов, один из атакованных объектов находится в районе железнодорожных путей.

Также сообщается о взрывах в соседнем Волгодонске.

Напомним

В ночь на 25 июля в Ростовской области РФ прозвучали взрывы после объявления угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о "громких звуках" в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.

В ночь на 21 июля беспилотники атаковали железнодорожную станцию "Каменоломни" в Ростовской области РФ, вызвав пожар.

Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотников: военный аэродром Миллерово под ударом