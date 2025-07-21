Дрони знищили залізничний вузол у ростовській області рф, гучно і у підмосков'ї

Дрони знищили залізничний вузол "каменоломні" у ростовській області рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

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Зазначається, що атака БпЛА на ростовську область продовжується.

Каменоломні, ростовська область, горить залізнична станція - пишуть коментатори.

Тим часом користувачі також повідомляють про ударні БпЛА, які "прорвалися" в московську область рф.

Крім того, російсьа ППО була змушена активно працювати у тимчасово окупованому Сніжному Донецької області.

Нагадаємо

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що останні удари росії по українській залізничній інфраструктурі спрямовані виключно на цивільні поїзди, здебільшого ті, що перевозять вугілля. Також, за його словами, фіксується навмисне знищення локомотивів.

Вибухи у московській області: дрони летіли курсом на столицю рф