Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье

Дроны уничтожили железнодорожный узел "Каменоломни" в Ростовской области РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что атака БПЛА на Ростовскую область продолжается.

Каменоломни, Ростовская область, горит железнодорожная станция - пишут комментаторы.

Тем временем пользователи также сообщают об ударных БПЛА, которые "прорвались" в Московскую область РФ.

Кроме того, российская ПВО была вынуждена активно работать во временно оккупированном Снежном Донецкой области.

Напомним

Председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский заявил, что последние удары России по украинской железнодорожной инфраструктуре направлены исключительно на гражданские поезда, в основном те, что перевозят уголь. Также, по его словам, фиксируется преднамеренное уничтожение локомотивов.

Взрывы в Московской области: дроны летели курсом на столицу РФ