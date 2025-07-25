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"Де наше ППО?": ростовську область рф сколихнули вибухи пілсля оголошення загрози БпЛА

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У ніч на 25 липня в ростовській області рф пролунали вибухи після оголошення загрози БпЛА. Місцеві жителі повідомляли про "гучні звуки" у таганрозі, новочеркаську, шахтах та матвєєвому кургані.

"Де наше ППО?": ростовську область рф сколихнули вибухи пілсля оголошення загрози БпЛА

У ростовській області рф у ніч на п'ятницю, 25 липня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Пізно ввечері 24 липня єдина державна система попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій рф оголосила загрозу небезпеки БпЛА на всій території ростовської області.

Мешканцям рекомендується залишити відкриті простори на вулиці та триматися подалі від вікон

- повідомили у службі.

Згодом місцеві розповіли, що серія вибухів прогриміла у передмісті таганрога та новочеркаська. Крім того, про "гучні звуки" писали мешканці міст шахти, матвєєв курган та новочеркаськ.

Підписувачі нарахували понад п'ять хлопків у різних районах області

- зазначив один із місцевих Telegram-каналів.

На вибухи у ростовські області рф відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"росіяни на ростовщині питають "гдє наше пво?". В Криму лишилось назавжди в землі, а інше - під москвою", - написав він.

Нагадаємо

В ніч на 24 липня у сочі в краснодарському краї рф вибухала нафтобаза. Вибухи чули і у сусідніх із сочі селищах сиріус та адлер. Місееві мешканці повідомили про пожежу в одному з готелів.

Далекобійні дрони ГУР атакували НПЗ в краснодарському краї07.07.25, 14:40 • 1659 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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