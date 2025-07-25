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"Где наше ПВО?": ростовскую область РФ сотрясли взрывы после объявления угрозы БПЛА

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В ночь на 25 июля в Ростовской области РФ прогремели взрывы после объявления угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о "громких звуках" в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.

"Где наше ПВО?": ростовскую область РФ сотрясли взрывы после объявления угрозы БПЛА

В Ростовской области РФ в ночь на пятницу, 25 июля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает  УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Поздно вечером 24 июля  единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ объявила угрозу опасности БПЛА на всей территории Ростовской области.

Жителям рекомендуется покинуть открытые пространства на улице и держаться подальше от окон

- сообщили в службе.

Впоследствии местные рассказали, что серия взрывов прогремела в пригороде Таганрога и Новочеркасска. Кроме того, о "громких звуках" писали жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.

Подписчики насчитали более пяти хлопков в разных районах области

- отметил один из местных Telegram-каналов.

На взрывы в Ростовской области РФ отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Россияне на Ростовщине спрашивают "где наше ПВО?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное - под Москвой", - написал он.

Напомним

В ночь на 24 июля в Сочи в Краснодарском крае РФ взрывалась нефтебаза. Взрывы слышали и в соседних с Сочи поселках Сириус и Адлер. Местные жители сообщили о пожаре в одном из отелей.

Дальнобойные дроны ГУР атаковали НПЗ в краснодарском крае07.07.25, 14:40 • 1659 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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