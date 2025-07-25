"Где наше ПВО?": ростовскую область РФ сотрясли взрывы после объявления угрозы БПЛА
Киев • УНН
В ночь на 25 июля в Ростовской области РФ прогремели взрывы после объявления угрозы БПЛА. Местные жители сообщали о "громких звуках" в Таганроге, Новочеркасске, Шахтах и Матвеевом Кургане.
В Ростовской области РФ в ночь на пятницу, 25 июля, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Поздно вечером 24 июля единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ объявила угрозу опасности БПЛА на всей территории Ростовской области.
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Впоследствии местные рассказали, что серия взрывов прогремела в пригороде Таганрога и Новочеркасска. Кроме того, о "громких звуках" писали жители городов Шахты, Матвеев Курган и Новочеркасск.
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На взрывы в Ростовской области РФ отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.
"Россияне на Ростовщине спрашивают "где наше ПВО?". В Крыму осталось навсегда в земле, а остальное - под Москвой", - написал он.
Напомним
В ночь на 24 июля в Сочи в Краснодарском крае РФ взрывалась нефтебаза. Взрывы слышали и в соседних с Сочи поселках Сириус и Адлер. Местные жители сообщили о пожаре в одном из отелей.
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