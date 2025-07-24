Атака дронів на російське сочі: вибухи та пожежі, аеропорт обмежив роботу
Київ • УНН
У сочі вночі пролунали вибухи, один з яких – біля нафтобази. Введено обмеження в аеропорту, оголошено безпілотну небезпеку.
У місті сочі (краснодарський край рф) у ніч на четвер, 24 липня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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Зазначається, що один із вибухів пролунав у районі нафтобази. Крім того, в аеропорту Сочі введено тимчасові обмеження.
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Тим часом вибухи чули і у сусідніх із сочі селищах сиріус та адлер. Місееві мешканці повідомляють про пожежу в одному з готелів.
Нагадаємо
7 липня українські далекобійні безпілотники Головного управління розвідки уразили Ільський НПЗ ім. А. Шамара в краснодарському краї. Внаслідок атаки відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.
В росії повідомляють про атаку нафтобази у краснодарському краї19.03.25, 03:54 • 16954 перегляди