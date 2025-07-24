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Атака дронов на российский Сочи: взрывы и пожары, аэропорт ограничил работу

Киев • УНН

 • 84 просмотра

В Сочи ночью прогремели взрывы, один из которых – возле нефтебазы. Введены ограничения в аэропорту, объявлена беспилотная опасность.

Атака дронов на российский Сочи: взрывы и пожары, аэропорт ограничил работу

В городе Сочи (Краснодарский край РФ) в ночь на четверг, 24 июля, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что один из взрывов прогремел в районе нефтебазы. Кроме того, в аэропорту Сочи введены временные ограничения.

На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов

- сообщили в местном МЧС.

Тем временем взрывы слышали и  в соседних с Сочи поселках Сириус и Адлер. Местные жители сообщают о пожаре в одном из отелей.

Напомним

7 июля украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.

В россии сообщают об атаке нефтебазы в краснодарском крае19.03.25, 03:54 • 16953 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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