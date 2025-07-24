Атака дронов на российский Сочи: взрывы и пожары, аэропорт ограничил работу
Киев • УНН
В Сочи ночью прогремели взрывы, один из которых – возле нефтебазы. Введены ограничения в аэропорту, объявлена беспилотная опасность.
В городе Сочи (Краснодарский край РФ) в ночь на четверг, 24 июля, прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что один из взрывов прогремел в районе нефтебазы. Кроме того, в аэропорту Сочи введены временные ограничения.
На территории края объявлена "Беспилотная опасность". Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов
Тем временем взрывы слышали и в соседних с Сочи поселках Сириус и Адлер. Местные жители сообщают о пожаре в одном из отелей.
Напомним
7 июля украинские дальнобойные беспилотники Главного управления разведки поразили Ильский НПЗ им. А. Шамара в Краснодарском крае. В результате атаки произошло попадание в один из технологических цехов предприятия.
В россии сообщают об атаке нефтебазы в краснодарском крае19.03.25, 03:54 • 16953 просмотра