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В россии сообщают об атаке нефтебазы в краснодарском крае

Киев • УНН

 • 16940 просмотра

российские Telegram-каналы сообщают об атаке дронов на город кропоткин. БПЛА якобы атаковали местную нефтебазу, прозвучало минимум 3 взрыва, есть возгорание.

В россии сообщают об атаке нефтебазы в краснодарском крае

В ночь на 19 марта произошла атака дронов на город кропоткин краснодарского края рф. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что БПЛА атаковали местную нефтебазу.

Прозвучало не менее 3 взрывов. На месте падения обломков на территории предприятия пожар - горят части сбитого дрона.

- говорится в сообщении.

В то же время сообщений о пожаре на самом НПЗ, как и информации от официальных источников в рф пока нет.

Напомним

Накануне ночью в рф атаковали объект ТЭК в астраханской области. Было зафиксировано возгорание, есть пострадавший. Минобороны рф заявило о сбитии 22 дронов над разными областями.

В Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые05.03.25, 02:32 • 21855 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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