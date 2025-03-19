В россии сообщают об атаке нефтебазы в краснодарском крае
Киев • УНН
российские Telegram-каналы сообщают об атаке дронов на город кропоткин. БПЛА якобы атаковали местную нефтебазу, прозвучало минимум 3 взрыва, есть возгорание.
В ночь на 19 марта произошла атака дронов на город кропоткин краснодарского края рф. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что БПЛА атаковали местную нефтебазу.
Прозвучало не менее 3 взрывов. На месте падения обломков на территории предприятия пожар - горят части сбитого дрона.
В то же время сообщений о пожаре на самом НПЗ, как и информации от официальных источников в рф пока нет.
Напомним
Накануне ночью в рф атаковали объект ТЭК в астраханской области. Было зафиксировано возгорание, есть пострадавший. Минобороны рф заявило о сбитии 22 дронов над разными областями.
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