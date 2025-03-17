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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У рф повідомили про атаку дронів на астраханську область: під ударом опинився паливно-енергетичний комплекс

Київ • УНН

 • 16114 перегляди

Вночі у рф атакували об'єкт ПЕК в астраханській області. Зафіксовано загоряння, є постраждалий. Міноборони рф заявило про збиття 22 дронів над різними областями.

У рф повідомили про атаку дронів на астраханську область: під ударом опинився паливно-енергетичний комплекс

У рф заявили про нічну атаку дронів на об'єкт ПЕК в астраханській області, зафіксовано загоряння, пише УНН.

Деталі

Губернатор астраханської області ігор бабушкін у телеграм-каналі повідомив про "спробу масованої атаки безпілотників на об'єкти, розташовані на території регіону, зокрема ПЕК". Робочі зміни, з його слів, були заздалегідь евакуйовані. Засоби РЕБ та ППО нібито "відпрацювали у штатному режимі". "Під час падіння уламків БПЛА на території об'єкта сталося загорання", - написав бабушкін, вказавши про одного постраждалого та "контрольовану ситуацію".

мо рф стверджує, що їхня ППО знищила за ніч 22 безпілотники: над Астраханською областю - 13 БПЛА, Калмикією – 3, по 2 – над Брянською областю та Краснодарським краєм, по одному безпілотнику було знищено над Волгоградською та Ростовською областями.

"В Астраханській області рф невідомі дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Інтенсивність роботи невідомих дронів зростає", - прокоментував голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

Як уточнив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, "попередньо йдеться про інфраструктуру Астраханського газопереробного заводу в п. Аксарайскій Астраханської області".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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