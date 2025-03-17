В рф сообщили об атаке дронов на астраханскую область: под ударом оказался топливно-энергетический комплекс
Киев • УНН
Ночью в рф атаковали объект ТЭК в астраханской области. Зафиксировано возгорание, есть пострадавший. Минобороны рф заявило о сбитии 22 дронов над разными областями.
В рф заявили о ночной атаке дронов на объект ТЭК в астраханской области, зафиксировано возгорание, пишет УНН.
Детали
Губернатор астраханской области игорь бабушкин в телеграм-канале сообщил о "попытке массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в частности ТЭК". Рабочие смены, по его словам, были заранее эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО якобы "отработали в штатном режиме". "Во время падения обломков БПЛА на территории объекта произошло возгорание", - написал бабушкин, указав об одном пострадавшем и "контролируемой ситуации".
мо рф утверждает, что их ПВО уничтожила за ночь 22 беспилотника: над Астраханской областью - 13 БПЛА, Калмыкией – 3, по 2 – над Брянской областью и Краснодарским краем, по одному беспилотнику было уничтожено над Волгоградской и Ростовской областями.
"В Астраханской области рф неизвестные дроны ударили по топливно-энергетическому комплексу. Интенсивность работы неизвестных дронов растет", - прокомментировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
Как уточнил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, "предварительно речь идет об инфраструктуре Астраханского газоперерабатывающего завода в п. Аксарайский Астраханской области".