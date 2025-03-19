В росії повідомляють про атаку нафтобази у краснодарському краї

У ніч на 19 березня відбулася атака дронів на місто кропоткін краснодарського краю рф. Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує УНН.

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Заначається, що БПЛА атакували місцеву нафтобазу.

Пролунало не менше 3 вибухів. На місці падіння уламків на території підприємства пожежа - горять частини збитого дрону. - йдеться у повідомленні.

Водночас повідомлень про пожежу на самому НПЗ, як і інформації від офіційних джерел в рф наразі немає.

Нагадаємо

Напередодні вночі у рф атакували об'єкт ПЕК в астраханській області. Було зафіксовано загоряння, є постраждалий. Міноборони рф заявило про збиття 22 дронів над різними областями.

У краснодарському краї рф пролунав потужний вибух у житловому будинку, є поранені