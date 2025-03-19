В росії повідомляють про атаку нафтобази у краснодарському краї
Київ • УНН
російські Telegram-канали повідомляють про атаку дронів на місто кропоткін. БПЛА нібито атакували місцеву нафтобазу, пролунало щонайменше 3 вибухи, є загоряння.
У ніч на 19 березня відбулася атака дронів на місто кропоткін краснодарського краю рф. Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує УНН.
Деталі
Заначається, що БПЛА атакували місцеву нафтобазу.
Пролунало не менше 3 вибухів. На місці падіння уламків на території підприємства пожежа - горять частини збитого дрону.
Водночас повідомлень про пожежу на самому НПЗ, як і інформації від офіційних джерел в рф наразі немає.
Нагадаємо
Напередодні вночі у рф атакували об'єкт ПЕК в астраханській області. Було зафіксовано загоряння, є постраждалий. Міноборони рф заявило про збиття 22 дронів над різними областями.
У краснодарському краї рф пролунав потужний вибух у житловому будинку, є поранені05.03.25, 02:32 • 21855 переглядiв