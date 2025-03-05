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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Актуальнi люди

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Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

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У краснодарському краї рф пролунав потужний вибух у житловому будинку, є поранені

Київ • УНН

 • 21855 перегляди

У п'ятиповерхівці міста білоріченськ краснодарського краю стався вибух, внаслідок якого постраждали 5 осіб. Зруйновано міжповерхові перекриття на 4-5 поверхах, пошкоджено щонайменше 6 квартир.

У краснодарському краї рф пролунав потужний вибух у житловому будинку, є поранені

У житловій п'ятиповерхівці міста білоріченськ краснодарського краю (російська федерація) в ніч на середу, 5 березня, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей.

Точні причини НП поки невідомі, але, за попередніми даними, вибухнув побутовий газ

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху було зруйновано міжповерхові перекриття на 4 та 5 поверхах.

"Щонайменше шість квартир пошкоджено. Уламки будинку розкидало по всій окрузі. На місці працюють екстрені служби", - пишуть джерела.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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