У краснодарському краї рф пролунав потужний вибух у житловому будинку, є поранені
Київ • УНН
У п'ятиповерхівці міста білоріченськ краснодарського краю стався вибух, внаслідок якого постраждали 5 осіб. Зруйновано міжповерхові перекриття на 4-5 поверхах, пошкоджено щонайменше 6 квартир.
У житловій п'ятиповерхівці міста білоріченськ краснодарського краю (російська федерація) в ніч на середу, 5 березня, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
Зазначається, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей.
Точні причини НП поки невідомі, але, за попередніми даними, вибухнув побутовий газ
Зазначається, що внаслідок вибуху було зруйновано міжповерхові перекриття на 4 та 5 поверхах.
"Щонайменше шість квартир пошкоджено. Уламки будинку розкидало по всій окрузі. На місці працюють екстрені служби", - пишуть джерела.
Нагадаємо
У селищі Семендер кіровського району махачкали введено режим контртерористичної операції. Під час спроби затримання група з чотирьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту, відкрила вогонь по правоохоронцях.
Готували 4 теракти та диверсії в Україні: викрито російських агентів03.03.25, 11:21 • 35015 переглядiв