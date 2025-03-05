У російській махачкалі оголошено режим контртерористичної операції

В одному з районів міста махачкала (російська федерація) оголошено режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

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Зазначається, що режим КТО було оголошено з 00:25 за місцевим часом у селищі Семендер кіровського району.

На цій території проводяться оперативно-пошукові заходи - йдеться у повідомленні.

Як повідомив оперативний штаб дагестану, правоохоронці проводили перевірку інформації про можливу підготовку теракту. При цьому під час спроби затримання підозрювані відкрили вогонь.

"Була виявлена ​​група осіб з чотирьох людей, що пересувалася на легковому автомобілі, які планували здійснити напад на один з об'єктів правоохоронних органів. Під час спроби їх затримання злочинці відкрили вогонь із автоматичної зброї по співробітникам ДПС. Силами правопорядку, які прибули до місця перестрілки, їх було блоковано на околиці селища", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо

Наприкінці лютого керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів, що російські спецслужби розпочали активні інформаційні операції, спрямовані на підрив єдності ЄС і підтримки України. За його словами, вони вербують політиків, поширюють брехню про "теракти", "українських терористів" і "розподіл України".

Двох українських пілотів засудили в росії до тривалих термінів ув'язнення, в рамках справ про "теракти"