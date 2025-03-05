В российской махачкале объявлен режим контртеррористической операции
Киев • УНН
В поселке Семендер кировского района махачкалы введен режим контртеррористической операции. Во время попытки задержания группа из четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта, открыла огонь по правоохранителям.
В одном из районов города махачкала (российская федерация) объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Указывается, что режим КТО был объявлен с 00:25 по местному времени в поселке Семендер кировского района.
На этой территории проводятся оперативно-розыскные мероприятия
Как сообщил оперативный штаб дагестана, правоохранители проводили проверку информации о возможной подготовке теракта. При этом во время попытки задержания подозреваемые открыли огонь.
"Была выявлена группа лиц из четырех человек, передвигавшаяся на легковом автомобиле, которые планировали совершить нападение на один из объектов правоохранительных органов. Во время попытки их задержания преступники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Силами правопорядка, которые прибыли на место перестрелки, их было заблокировано на окраине поселка", - сообщили правоохранители.
Напомним
В конце февраля руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что российские спецслужбы начали активные информационные операции, направленные на подрыв единства ЕС и поддержки Украины. По его словам, они вербуют политиков, распространяют ложь о "терактах", "украинских террористах" и "разделе Украины".
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