В Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые
Киев • УНН
В пятиэтажке города Белореченск Краснодарского края произошел взрыв, в результате которого пострадали 5 человек. Разрушены межэтажные перекрытия на 4-5 этажах, повреждено как минимум 6 квартир.
В жилом пятиэтажном доме города белореченск краснодарского края (российская федерация) в ночь на среду, 5 марта, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Отмечается, что в результате взрыва пострадали пятеро человек.
Точные причины ЧП пока неизвестны, но, по предварительным данным, взорвался бытовой газ
Отмечается, что в результате взрыва были разрушены межэтажные перекрытия на 4 и 5 этажах.
"Не менее шести квартир повреждено. Осколки дома разбросало по всей округе. На месте работают экстренные службы", - пишут источники.
Напомним
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