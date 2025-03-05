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В Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые

Киев • УНН

 • 21855 просмотра

В пятиэтажке города Белореченск Краснодарского края произошел взрыв, в результате которого пострадали 5 человек. Разрушены межэтажные перекрытия на 4-5 этажах, повреждено как минимум 6 квартир.

В Краснодарском крае РФ прогремел мощный взрыв в жилом доме, есть раненые

В жилом пятиэтажном доме города белореченск краснодарского края (российская федерация) в ночь на среду, 5 марта, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

Отмечается, что в результате взрыва пострадали пятеро человек.

Точные причины ЧП пока неизвестны, но, по предварительным данным, взорвался бытовой газ

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва были разрушены межэтажные перекрытия на 4 и 5 этажах.

"Не менее шести квартир повреждено. Осколки дома разбросало по всей округе. На месте работают экстренные службы", - пишут источники.

Напомним

В поселке Семендер кировского района махачкалы введен режим контртеррористической операции. Во время попытки задержания группа из четырех человек, подозреваемых в подготовке теракта, открыла огонь по правоохранителям.

Готовили 4 теракта и диверсии в Украине: разоблачены российские агенты03.03.25, 11:21 • 35010 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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