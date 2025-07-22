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Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотников: военный аэродром Миллерово под ударом

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Вечером 21 июля военный аэродром Миллерово в Ростовской области РФ подвергся атаке БПЛА. Зафиксированы вспышки и пожар, 12 беспилотников якобы сбиты ПВО.

Ростовская область РФ подверглась атаке беспилотников: военный аэродром Миллерово под ударом

Вечером в понедельник, 21 июля, ростовская область рф подверглась атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Подробности

Отмечается, что под удар попал военный аэродром Миллерово. На кадрах видно, что в районе объекта в результате прилетов возникают вспышки, бушует пожар.

Идет атака БПЛА на военный аэродром в Миллерово. 12 БПЛА самолетного типа сбила ПВО над ростовской областью с 16:00 до 22:00

- пишут в соцсетях.

Справка

Миллерово - стратегический аэродром в ростовской области. Он служит базой для фронтовой авиации, которая выполняет задачи по поддержке пехоты рф, действующей на востоке и юге Украины.

Напомним

В некоторых городах ростовской области (рф) в ночь на 5 января прозвучали взрывы на фоне фиксации в регионе беспилотников. Громко было, в частности, в районе Таганрога, Тарасовки и Миллерово, где расположен военный аэродром.

В ночь на 29 сентября 2024 года военный аэродром Миллерово в ростовской области рф подвергся атаке более 20 беспилотников. По данным российских источников, все БПЛА были сбиты, однако NASA зафиксировало пожары вблизи аэродрома.

Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье21.07.25, 03:57 • 18332 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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