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Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
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ростовська область рф зазнала дронової атаки: військовий аеродром Міллерово під ударом

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Увечері 21 липня військовий аеродром Міллерово в ростовській області рф зазнав атаки БпЛА. Зафіксовано спалахи та пожежу, 12 безпілотників нібито збито ППО.

ростовська область рф зазнала дронової атаки: військовий аеродром Міллерово під ударом

Ввечері у понеділок, 21 липня, ростовська область рф зазнала дронової атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під удар потрапив військовий аеродром Міллерово. На кадрах видно, що в районі об'єкта внаслідок прильотів виникають спалахи, вирує пожежа.

Іде атака БпЛА на військовий аеродром у Міллеровому. 12 БпЛА літакового типу збила ППО над ростовською областю з 16:00 до 22:00

- пишуть у соцмережах.

Довідка

Міллерово - стратегічний аеродром у ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки піхоти рф, що діє на сході та півдні України.

Нагадаємо

У деяких містах ростовської області (рф) у ніч проти 5 січня пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром.

У ніч на 29 вересня 2024 року військовий аеродром Міллерово в ростовській області рф зазнав атаки понад 20 безпілотників. За даними російських джерел, усі БПЛА були збиті, проте NASA зафіксувало пожежі поблизу аеродрому.

Дрони знищили залізничний вузол у ростовській області рф, гучно і у підмосков'ї21.07.25, 03:57 • 18332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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