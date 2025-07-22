ростовська область рф зазнала дронової атаки: військовий аеродром Міллерово під ударом
Київ • УНН
Увечері 21 липня військовий аеродром Міллерово в ростовській області рф зазнав атаки БпЛА. Зафіксовано спалахи та пожежу, 12 безпілотників нібито збито ППО.
Ввечері у понеділок, 21 липня, ростовська область рф зазнала дронової атаки. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під удар потрапив військовий аеродром Міллерово. На кадрах видно, що в районі об'єкта внаслідок прильотів виникають спалахи, вирує пожежа.
Іде атака БпЛА на військовий аеродром у Міллеровому. 12 БпЛА літакового типу збила ППО над ростовською областю з 16:00 до 22:00
Довідка
Міллерово - стратегічний аеродром у ростовській області. Він слугує базою для фронтової авіації, яка виконує завдання з підтримки піхоти рф, що діє на сході та півдні України.
Нагадаємо
У деяких містах ростовської області (рф) у ніч проти 5 січня пролунали вибухи на тлі фіксації в регіоні безпілотників. Гучно було, зокрема, в районі Таганрога, Тарасівки та Міллерово, де розташований військовий аеродром.
У ніч на 29 вересня 2024 року військовий аеродром Міллерово в ростовській області рф зазнав атаки понад 20 безпілотників. За даними російських джерел, усі БПЛА були збиті, проте NASA зафіксувало пожежі поблизу аеродрому.
Дрони знищили залізничний вузол у ростовській області рф, гучно і у підмосков'ї21.07.25, 03:57 • 18332 перегляди